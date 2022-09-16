Анне Саливанчук писали, почему "вы тут целыми днями в купальнике, когда там гибнут люди, когда там наши служат".

Жена продюсера "Квартал 95", известная актриса Анна Саливанчук во время полномасштабной войны публиковада фотографии в купальнике. За это ее очень критиковали и буквально захейтили в сети.

В программе "ЖВЛ" она высказалась на эту тему и объяснила, что сейчас как никогда важно отдыхать, дабы, восстановив силы, работать на победу Украины.

Анне писали, почему "вы тут целыми днями в купальнике, когда там гибнут люди, когда там наши служат". Анна Саливанчук убеждена, что война показала, как важно ценить каждую минуту жизни и проживать ее на полную, ведь любой день может быть последним.

"У меня было такое настроение, что я решила записать обращение после всего этого хейта. Я считаю, что каждый человек сейчас, во время войны, должен жить на полную, насколько возможно, насколько хватает энергии и сил", – поделилась актриса своими мыслями

Анна Саливанчук отметила, что продолжает активно помогать детям и животным, пострадавшим в результате вторжения российских захватчиков. Чтобы ее работа была более продуктивной и результативной, знаменитость и позволяет себе делать паузы на отдых.

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