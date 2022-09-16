Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук розповідає у соціальних мережах про себе досить часто та балує шанувальників милими кадрами з дітьми. Встигає Ганна також показати свої робочі будні, догляд за собою та навіть ділиться добірками крутих рецептів.

Цього разу Ганна зі гумором зізналася: періодично і вона почувається не дуже добре.

«Так сьогодні себе погано відчуваю, таке враження, що зараз по спині павутиння болю. А у вас як самопочуття? Валялася година на підлозі. Це погода чи старість? - жартувала Ганна.

Зазначимо, артистка нещодавно відзначила 37-річчя у близькому сімейному колі та зауважила, що цього разу все зовсім не так, як раніше за очевидних обставин.

Раніше Ганна Саліванчук під час повномасштабної війни публікувала фотографії у купальнику. За це її дуже критикували і буквально захейтіли у мережі.

"У мене був такий настрій, що я вирішила записати звернення після всього цього хейту. Я вважаю, що кожна людина зараз, під час війни, повинна жити на повну, наскільки можливо, наскільки вистачає енергії та сил", – поділилася актриса своїми думками

Нагадаємо, що дружина продюсера "Квартал 95" підкорила фігурою разом із значним декольте.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" знайшла спосіб, як задовольнити українців.

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