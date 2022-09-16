Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказывает в социальных сетях о себе довольно часто и балует поклонников милыми кадрами с детьми. Успевает Анна также показать свои рабочие будни, уход за собой и даже делится подборками крутых рецептов.

В этот раз Анна с юмором призналась: периодически и она чувствует себя не очень хорошо.

«Так сегодня себя плохо чувствую, такое впечатление что сейчас по спине паутина боли. А у вас как, как самочувствие? Валялась час на полу. Это погода или старость?» - отшутилась Анна.

Отметим, артистка недавно отметила 37-летие в близком семейном кругу и подметила, что в этот раз все совсем не так, как раньше по очевидным обстоятельствам.

Ранее Анна Саливанчук во время полномасштабной войны публиковала фотографии в купальнике. За это ее очень критиковали и буквально захейтили в сети.

"У меня было такое настроение, что я решила записать обращение после всего этого хейта. Я считаю, что каждый человек сейчас, во время войны, должен жить на полную, насколько возможно, насколько хватает энергии и сил", – поделилась актриса своими мыслями

Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" нашла способ, как удовлетворить украинцев.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" похвасталась новенькими процедурами для похудения.