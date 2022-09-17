Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук щодня розповідає в Інстаграм про своє життя, ділиться цікавою інформацією та вражає образами. Зірка робить акценти також на цікаві притчі та свої історії.

Анна раніше зізналася, що мріє бути в такій формі, якою була раніше і хоче худу фігуру, щоб почуватися добре. Для цього артистка ходить на спеціальний масаж, займається у залі та проводить для себе індивідуальні тренування.

Артистка мріє скинути ще 5 кілограмів, що повідомила днями. Проте її чоловік, продюсер «Студії Квартал 95» Олександр Божков проти цього.

"Піймай мить!" – пише під новими кадрами Ганна.

Раніше Саліванчук поскаржилася на медичне обслуговування у Буковелі та Яремчі, де її синові зашивали роздерте коліно. За словами зірки, на курорті у медпункті їй відмовили у допомозі.

"Мені там кажуть ми не медпункт, а приватна клініка і в нас обстеження коштує 3500 гривень. У мене був такий шок, я просто питала лікаря, що робити з раною сина. А він мені відмовив, щось відповідати і повторив холодно: "Я ж сказав 3500 гривень і я вам все розповім".

Нагадаємо, що дружина продюсера "Квартал 95" підкорила фігурою разом із значним декольте.

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