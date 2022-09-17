Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук каждый день рассказывает в Инстаграм о своей жизни, делится интересной информацией и впечатляет образами. Звезда делает акценты также на интересные притчи и свои истории.
Анна ранее призналась, что мечтает быть в такой форме, в какой была ранее и хочет худую фигуру, чтобы чувствовать себя хорошо. Для этого артистка ходит на специальный массаж, занимается в зале и проводит для себя индивидуальные тренировки.
Артистка мечтает скинуть еще 5 килограммов, о чем сообщила на днях. Однако ее супруг, продюсер «Студии Квартал 95» Александр Божков, против этого.
"Лови момент!" - пишет под новыми кадрами Анна.
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Ранее Саливанчук пожаловалась на медицинское обслуживание в Буковеле и Яремче, где ее сыну зашивали разодранное колено. По словам звезды, на курорте в медпункте ей отказали в помощи.
"Мне там говорят мы не медпункт, а частная клиника и у нас обследование стоит 3500 гривен. У меня был такой шок, я просто спрашивала у врача, что делать с раной сына. А он мне отказал, что-то отвечать и повторил холодно: "Я же сказал 3500 гривен и я вам все расскажу"".
Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" нашла способ, как удовлетворить украинцев.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" похвасталась новенькими процедурами для похудения.