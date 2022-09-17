Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка з 2020 року одружена з нотаріусом Христиною, але останнім часом у пари справи не дуже. Адже з моменту повіту дружини Остапчука до Європи до подружок на початку серпня пара перестала з'являтися разом і часто перебуває не лише у різних містах, а й у країнах. Після ведучий Слава Дьомін зазначив, що пара має проблеми, але поки що до розлучення не дійшло.

"Знаю, що у пари є певні проблеми. Але поки що до розлучення не доходить. Єдине, що відомо, що Вова та Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина — невідомо, але кажуть, що це сталося після того, як Володимир поїхав у Канаду до своїх дітей", – повідомляв Слава Дьомін.

А на новому фото в Інстаграм Володимир похвалився стильним чином у костюмі-трійці, зробивши селфі у ліфті. Зірка стояв перед дзеркалом і тримав щось у зубах, а піджак перекинув через плече.

Нагадаємо, дружина Остапчука, яка давно не бачилася з чоловіком, заговорила про переїзд до іншої країни.

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