Гуморист Андрій Рибак поділився фото, де був на "Холостячці" з Ксенією Мішиною, опублікувавши його у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Андрій Рибак - відомий український гуморист, який був учасником шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною. Зірці вдалося дійти до фіналу, але там головна героїня вирішила обрати переможця Олександра Еллерта, друга Андрія. Гуморист після цього вирішив повернутися до подружки, з якою зустрічався до "Холостячки", а нещодавно пара зіграла весілля. Не забуває Андрій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила побалакати з фанатами.

"Кому і що ще показати?", - Запропонував гру Андрій.

"Прикольне фото із учасниками "Холостячки", - написав фанат.

"Вгадаєте епізод", - відповів зірка, показуючи фото, де учасники стояли біля туристичного спорядження біля мікроавтобуса.

Повідомлялося, що Андрій показав, як провів час із дружиною в Одесі.

"Дякую, Одесо! Нехай наш медовий місяць був не «місяць», але емоцій отримали ще більше!

Ми усі витримаємо, і після перемоги ми ще прийдемо до вас!”, – написав зірка.

Нагадаємо, Рибак із "Холостячки" вразив рідкісним кадром зі своєю мамою-красунею

А ще Politeka повідомляла, що дружина Рибака з "Холостячки" показала ідеальний ранок свого чоловіка після весілля.

Також Politeka писала, що гордий Рибак із "Холостячки" похвалився стильною дружиною, заради якої відмовився від Мішиної.



