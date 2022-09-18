Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала, как выглядит ее активно воскресение.

Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук недавно заявила, что снова готова бороться за тонкую талию и стройную фигуру. Ради этого артистка желает сбросить минимум пять килограмм, о чем недавно рассказала в Инстаграм.

Таукже артистка стала ходить на кинезиотейпирование – это наклеивание на тело специальных лент, в строго обозначенных местах и с учетом всех анатомических параметров тела пациента. А в этот раз показала, как проходит ее воскресение в зале:

«Мое воскресение. Чтоб не плакать, я занимаюсь спортом!» - высказалась Анна.

Ранее Анна ответила, что сейчас у нее 63 килограмма, а до рождения второго сына весила вообще меньше – 53 кг.

Анна ранее призналась, что мечтает быть в такой форме, в какой была ранее и хочет худую фигуру, чтобы чувствовать себя хорошо. Для этого артистка ходит на специальный массаж, занимается в зале и проводит для себя индивидуальные тренировки.

Однако ее супруг, продюсер «Студии Квартал 95» Александр Божков, против такого похудения, ведь ему нравятся ее формы.

"Лови момент!" - пишет под новыми кадрами Анна.

Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" нашла способ, как удовлетворить украинцев.

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