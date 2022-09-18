Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук недавно заявила, что снова готова бороться за тонкую талию и стройную фигуру. Ради этого артистка желает сбросить минимум пять килограмм, о чем недавно рассказала в Инстаграм.
Таукже артистка стала ходить на кинезиотейпирование – это наклеивание на тело специальных лент, в строго обозначенных местах и с учетом всех анатомических параметров тела пациента. А в этот раз показала, как проходит ее воскресение в зале:
«Мое воскресение. Чтоб не плакать, я занимаюсь спортом!» - высказалась Анна.
Ранее Анна ответила, что сейчас у нее 63 килограмма, а до рождения второго сына весила вообще меньше – 53 кг.
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Анна ранее призналась, что мечтает быть в такой форме, в какой была ранее и хочет худую фигуру, чтобы чувствовать себя хорошо. Для этого артистка ходит на специальный массаж, занимается в зале и проводит для себя индивидуальные тренировки.
Однако ее супруг, продюсер «Студии Квартал 95» Александр Божков, против такого похудения, ведь ему нравятся ее формы.
"Лови момент!" - пишет под новыми кадрами Анна.
Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" нашла способ, как удовлетворить украинцев.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" похвасталась новенькими процедурами для похудения.