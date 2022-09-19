Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук воспитывает с супругом двоих сыновей, старший только отправился в первый класс. При этом успевает Анна также делиться интересными рецептами для вкусного ужина всей семьи.
В этот раз показала Саливанчук, как проходят семейные выходные. Она не только обычно водит детей в различные кружки, занимается с ними дома, но и показывает неловкие моменты:
"Начал меня кусать, я решила его подушкой проучить, а он хохочет! А вот тут даже в субботу бокс!" - поделилась Анна подборкой кадров с детьми. Стоит напомнить, что супруг артистки Александр крайне редко появляется на ее фото, так как совсем не любит светиться перед публикой.
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Недавно звезда начала курс специального массажа и подметила, что процедуры ей даются достаточно болезненно, ведь она не привыкла к таким "острым" процедурам. В этот раз Саливанчук призналась, что все усилия того стоят.
«Но шлепки – все же больно, зато синяки проходят, и видно результат, *опа зато подтянулась хорошо!» - честно рассказала Саливанчук.
Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" нашла способ, как удовлетворить украинцев.
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