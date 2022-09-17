Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук недавно побывала в Буковели. С ее сыном там случилась неприятная история - он упал на металлическую пластину, которая выглядывала из-под искусственной травы. В интервью для "ЖВЛ" она рассказала, почему ее так разочаровало отношение врачей к мальчику.

Анна Саливанчук пожаловалась на медицинское обслуживание в Буковеле и Яремче, где ее сыну зашивали разодранное колено. По словам звезды, на курорте в медпункте ей отказали в помощи.

"Мне там говорят мы не медпункт, а частная клиника и у нас обследование стоит 3500 гривен. У меня был такой шок, я просто спрашивала у врача, что делать с раной сына. А он мне отказал, что-то отвечать и повторил холодно: "Я же сказал 3500 гривен и я вам все расскажу"", - вспомнила актриса.

Звезда вызвала скорую, которая приехала через полчаса. Врачи рассказали ей о травматологе в Яремче, которого по необходимости могут вызвать на работу, поэтому взволнованная мама на собственном авто поехала за 40 км от курорта.

Там мальчику сделали анестезию и мама пыталась его успокоить, говорила, что все будет хорошо. Но тут пришел врач, который не собирался церемониться с ребенком.

"Врач поворачивается к моему Глебу, держит в руках голку и показывает ему: "Вот эта голка сейчас зашьет тебе колено, я залезу ею под твою кожу". А потом повернулся ко мне: "Мамочка, а почему вы врете своему ребенку, что с ним ничего не будет?"", - рассказала Анна Саливанчук.

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