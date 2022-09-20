Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала, як ходить в одному костюмі на тренування.

Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук зізналася, що ходить до зали досі у тому самому костюмі, який обрала собі ще п'ять років тому. Причому їй подобається активно займатися, проводити час на тренуваннях та приділяти час собі.

Ганна додала у жартівливій формі - просто їй комфортно в такому одязі і вона звикла вдягати саме цей костюм. І хоча образів у знаменитої актриси справді багато, тренуватися вона любить без зайвого привернення уваги.

“5 років в одному костюмі! Купила його, коли Глібу було 2 роки, а тепер Микиті 2 роки! - З позитивом зауважила Ганна.

Раніше Ганна показала, як відбуваються сімейні вихідні. Вона не тільки зазвичай водить дітей у різні гуртки, займається з ними вдома, а й показує незручні моменти:

"Почав мене кусати, я вирішила його подушкою провчити, а він регоче! А ось тут навіть у суботу бокс!" - Поділилася Ганна добіркою кадрів з дітьми. Чоловік артистки Олександр вкрай рідко з'являється на її фото, оскільки зовсім не любить світитися перед публікою.

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