Дружина продюсера "Кварталу 95 ", відома українська актриса Анна Саліванчук нещодавно розповіла, як хоче скинути п'ять зайвих кілограмів. Зараз її вага становить 63 кг, але артистка мріє про кращі форми, тому почала активно впорядковуватися.

Також зірка не забуває розповідати про свої тренування в Інстаграмі, а також показує моменти з масажного салону, куди почала ходити на спеціальні процедури. Ганна навіть зізналася, що спершу ходила із синцями, проте швидко звикла і результат їй сподобався.

"І я не здаюся, сьогодні 7 масаж і вже не так боляче!" - Зізналася Ганна і показала частинку свого сеансу в салоні.

Також Ганна Саліванчук зізналася, що ходить до зали досі у тому самому костюмі, який обрала собі ще п'ять років тому. Причому їй подобається активно займатися, проводити час на тренуваннях та приділяти час собі.

“5 років в одному костюмі! Купила його, коли Глібу було 2 роки, а тепер Микиті 2 роки! - З позитивом зауважила Ганна.

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