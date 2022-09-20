Користувачі мережі почали хвилюватися за стан здоров'я Наталки Денисенко та питали, що ж у неї сталося.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко зізналася, що була вимушена піти до медичного центру, щоб пройти обстеження. Кадрами відома артистка поділилася на своїй сторінці в Insagram-stories.

Актриса Наталка Денисенко розповіла, що прийшла до медичного центру із запису. Вона опублікувала фото з медичного закладу – на руці актриса мала веселий медичний пластир у принт після забору крові.

Користувачі мережі почали хвилюватися за стан здоров'я актриси та питали, що ж у неї трапилося. Зірка серіалу "Кріпосна" отримала багато повідомлень із запитанням і вирішила відповісти їм.

Актриса Наталка Денисенко не поспішає розповідати про всі подробиці свого стану здоров'я, бо вирішила спочатку дочекатися результату аналізів.

"Дочекаюсь результатів, а там подивимося. Єдине, що можу сказати, , я здавала тиждень тому аналізи, вони показали багато нюансів, про які я й подумати не могла", - написала Наталка Денисенко .

Нагадаємо, що засмучена зірка "Кріпосної" Денисенко поскаржилася своїй кумі Мішиній на неприємності.

Як повідомляла Politeka, Денисенко зізналася, що допомагає вгамувати негативні емоції поки чоловік служить.

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