Пользователи сети начали волноваться за состояние здоровья Наталки Денисенко и спрашивали, что же у нее случилось.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса и звезда сериала "Кріпосна" Наталка Денисенко призналась, что была вінуждена пойти в медицинский центр, чтобы пройти обследование. Кадрами известная артистка поделилась на своей странице в Insagram-stories.

Актриса Наталка Денисенко рассказала, что пришла в медицинский центр по записи. Она опубликовала фото из медицинского учреждения – на руке у актрисы был веселый медицинский пластырь в принт после забора крови.

Пользователи сети начали волноваться за состояние здоровья актрисы и спрашивали, что же у нее случилось. Звезда сериала "Кріпосна" получила много сообщений с вопросом и решила ответить им.

Актриса Наталка Денисенко не спешит рассказывать все подробности своего состояния здоровья, потому что решила сначала дождаться результата анализов.

"Дождусь результатов, а там посмотрим. Единственное, что могу сказать, я сдавала неделю назад анализы, они показали много нюансов, о которых я и подумать не могла", — написала Наталка Денисенко.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.