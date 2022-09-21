Російська журналістка написала Маші Єфросиніній особисті повідомлення у директ, текст яких українська ведуча оприлюднила у мережі та прокоментувала публічно.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Маша Єфросиніна гостро відреагувала на заяву російської колеги Ксенії Собчак, яка назвала українців "нацистами".

На цьому суперечка між Єфросініною та Собчак не завершилася, адже журналістка публічно звинуватила телеведучу у брехні. Переписом поділилася Маша Єфросиніна в Instagram.

Нагадаємо, у відповідь на образи Собчак українська ведуча Маша Єфросиніна порадила їй змінювати лексику та вивчити такі слова та словосполучення, як "ізоляція, покаяння, перемога України, тотальна ненависть українського народу за мовчання та підтримку терору".

Після цього російська журналістка написала Єфросініній особисті повідомлення у директ, текст яких українська ведуча оприлюднила у мережі та прокоментувала публічно.

Ксенія Собчак заявила, що написала Маші Єфросініній у приватні повідомлення, але так і не дочекалася відповіді. Тому Ксенія не знайшла кращого виходу, ніж публічно дорікнути Маші.

У своєму зверненні Ксенія написала Маші, що не називала українців "нацистами" та заявила, що ненависть до всіх росіян це "неправильно та несправедливо".

Мовчати Маша Єфросиніна не стала і різко відповіла росіянці її методом – публічно. Телеведуча поставила на місце журналістку та нагадала про звірства російської армії на території України.

"Серйозно? Це Ксенія Собчак щойно розшифрувала мені, що таке нацизм? Мені? Людині, чий закатований народ досі розкопують з-під землі? Ці люди вміють лише звинувачувати інших у брехні! їхньої нації", – відповіла Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.