Российская журналистка написала Маше Ефросининой личные сообщения в директ, текст которых украинская ведущая обнародовала в сети и прокомментировала публично.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Маша Ефросинина остро отреагировала на заявление российской коллеги Ксении Собчак, назвавшей украинцев "нацистами".

На этом спор между Ефросининой и Собчак не завершился, ведь журналистка публично обвинила телеведущую во лжи. Переписуой поделилась Маша Ефросинина в Instagram.

Напомним, в ответ на оскорбления Собчак украинская ведущая Маша Ефросинина посоветовала ей менять лексику и выучить такие слова и словосочетания, как "изоляция, покаяние, победа Украины, тотальная ненависть украинского народа за молчание и поддержку террора".

После этого российская журналистка написала Ефросининой личные сообщения в директ, текст которых украинская ведущая обнародовала в сети и прокомментировала публично.

Ксения Собчак заявила, что написала Маше Ефросининой в приватные сообщения, но так и не дождалась ответа. Поэтому Ксения не нашла лучшего выхода, чем публично упрекнуть Машу.

В своем обращении Ксения написала Маше, что не называла украинцев "нацистами" и заявила, что ненависть ко всем россиянам это "неправильно и несправедливо".

Молчать Маша Ефросинина не стала и резко ответила россиянке ее же методом – публично. Телеведущая поставила на место журналистку и напомнила о зверствах российской армии на территории Украины.

"Серьезно? Это Ксения Собчак только что расшифровала мне, что такое нацизм? Мне? Человеку, чей замученный народ до сих пор раскапывают из-под земли? Эти люди умеют лишь обвинять других во лжи! И не видят стекла в своем глазу! Это ДНК их нации", – ответила Маша Ефросинина.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.