Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі, розповідає про себе, дивує образами та любить чесно показувати свої будні. На цей раз артистка привернула увагу милими ранковими кадрами з дітьми.

«Сьогодні ранок у мене починається не зі спорту. Так, було чотири дні поспіль зі спортом. А ось Микита на тлі шумить. На цей раз інакше ранок починається. Спорт знову з ранку – це вже трохи перебір був би, крепатура вже така, що я ледве ходжу. Сьогодні будуть тільки гарячі тренування мої і зараз з Нікітосом прибиратимемо!» - Розповіла Ганна під новими кадрами.

Зазначимо, Саліванчук раніше зізналася, що хоче скинути зайві кілограми і заради цього ходить не лише тренуватися, а ще й на «вогненний» масаж.

Також зірка не забуває розповідати про свої тренування в Інстаграмі, а також показує моменти з масажного салону, куди почала ходити на спеціальні процедури. Ганна навіть зізналася, що спершу ходила із синцями, проте швидко звикла і результат їй сподобався.

"І я не здаюся, сьогодні 7 масаж і вже не так боляче!" - Зізналася Ганна і показала частинку свого сеансу в салоні.

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