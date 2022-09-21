Як повідомляє Politeka.net , українська телеведуча Маша Єфросиніна вже давно не звертає уваги на критику своїх виступів, висловлювань та зовнішності. Зірку з недавніх пір почали розпитувати про різке скидання ваги і рекомендували "наїсти" все назад.

Проте, як можна помітити, Марія почувається комфортно і реагувати на недоречну критику її вигляду не збирається. Цікаво, що встигає артистка також показати фігуру в нових образах.

«Ми добре до холодів готові! А ви? 😉» - пише Марія під новими кадрами.

У мережі відреагували:

«Зелений колір дуже пасує 💚; які круті кольори 😍😍😍 хочеться все; Рада бачити вас усміхненою; Супер!; Маша незрівнянна; Любимо❤️; Ура тренди до вас добралися і не нудний монтаж; Дуже хороші ❤; Кольори просто 💥; Дуже красиво виглядаєте».

Раніше російська журналістка написала Маші Єфросініної особисті повідомлення у директ, текст яких українська ведуча оприлюднила у мережі та прокоментувала публічно.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна гостро відреагувала на заяву російської колеги Ксенії Собчак, яка назвала українців "нацистами".

На цьому суперечка між Єфросініною та Собчаком не завершилася, адже журналістка публічно звинуватила телеведучу у брехні. Листуванням поділилася Маша Єфросиніна в Instagram .

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.