Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Маша Ефросинина уже давно не обращает внимание на критику своих выступлений, высказываний и внешности. Звезду с недавних пор начали распрашивать о резком сбросе веса и рекомендовали "наесть" все обратно.
Тем не менее, как можно заметить, Мария чувствует себя комфортно и реагировать на неуместную критику ее внешего вида не собирается. Примечательно, что успевает артистка также показать фигуру в новых образах.
«Мы хорошо к холодам готовы! А вы? 😉» - пишет Мария под новыми кадрами.
В сети отреагировали:
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«Зеленый цвет очень идет 💚; какие крутые цвета 😍😍😍 хочется все; Рада видеть вас улыбающейся; Супер!; Маша бесподобна; Любим❤️; Ура тренды наконец-то до вас добрались и не скучный монтаж; Очень хорошие❤; Цвета просто 💥; Очень красиво выглядите😍».
Ранее российская журналистка написала Маше Ефросининой личные сообщения в директ, текст которых украинская ведущая обнародовала в сети и прокомментировала публично.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина остро отреагировала на заявление российской коллеги Ксении Собчак, назвавшей украинцев "нацистами".
На этом спор между Ефросининой и Собчак не завершился, ведь журналистка публично обвинила телеведущую во лжи. Перепиской поделилась Маша Ефросинина в Instagram.
Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.
Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.
Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.