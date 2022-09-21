Як повідомляє Politeka.net, президент росії володимир путін сьогодні повідомив про проведення часткової мобілізації в росії. Гучна заява розлетілася соцмережею. Зірки шоу-бізнесу також не залишилися осторонь та прокоментували його. Відома телеведуча Маша Єфросиніна написала кілька постів у своєму Instagram .

"Приватна мобілізація - загальна могилізація. Бункерний виродок розуміє, що його єдиний вихід - могила. Так вирішив ще тисячі двісті за собою забрати", - прокоментувала рішення путіна ведуча Маша Єфросиніна .

Крім того, знаменитість звернула увагу, що після виступу путіна за кілька хвилин було розпродано всі квитки до Стамбула (Туреччина). Тобто багато росіян замість того, щоб вийти на протест і знести свого президента-ідіота, вирішили просто втекти.

"Різниця лише в тому, що наші чоловіки не тікають із країни, а самі йдуть мобілізуватися, щоб захистити свою країну від окупантів. А ті, що кричали, що вони за війну і за путі самі обкакались", - додала ведуча Маша Єфросиніна .

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.