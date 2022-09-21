Як повідомляє Politeka.net, президент росії володимир путін сьогодні повідомив про проведення часткової мобілізації в росії. Гучна заява розлетілася соцмережею. Зірки шоу-бізнесу також не залишилися осторонь та прокоментували його. Відома телеведуча Маша Єфросиніна написала кілька постів у своєму Instagram .
"Приватна мобілізація - загальна могилізація. Бункерний виродок розуміє, що його єдиний вихід - могила. Так вирішив ще тисячі двісті за собою забрати", - прокоментувала рішення путіна ведуча Маша Єфросиніна .
Крім того, знаменитість звернула увагу, що після виступу путіна за кілька хвилин було розпродано всі квитки до Стамбула (Туреччина). Тобто багато росіян замість того, щоб вийти на протест і знести свого президента-ідіота, вирішили просто втекти.
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"Різниця лише в тому, що наші чоловіки не тікають із країни, а самі йдуть мобілізуватися, щоб захистити свою країну від окупантів. А ті, що кричали, що вони за війну і за путі самі обкакались", - додала ведуча Маша Єфросиніна .
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.