Как сообщает Politeka.net, президент россии владимир путин сегодня сообщил о проведении частичной мобилизации в рф. Громкое заявление разлетелось соцсетью. Звезды шоу-бизнеса также не остались в стороне и прокомментировали его. Известная телеведущая Маша Ефросинина написала несколько постов в своем Instagram.

"Частная мобилизация – всеобщая могилизация. Бункерный урод понимает, что его единственный выход – могила. Так решил еще тысяч двести за собой забрать", – прокомментировала решение путина ведущая Маша Ефросинина.

Кроме того, знаменитость обратила внимание, что после выступления путина за несколько минут были распроданы все билеты в Стамбул (Турция). То есть многие россияне вместо того, чтобы выйти на протест и снести своего президента-идиота, решили просто сбежать.

"Разница лишь в том, что наши мужчины не бегут из страны, а сами идут мобилизироваться, чтобы защитить свою страну от оккупантов. А те, что кричали, что они за войну и за путина сами всрались", - добавила ведущая Маша Ефросинина.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.