Як повідомляє Politeka.net , Санта Дімопулос є мамою двох чудових дітей. Разом із чоловіком вона виховує сина та дочку.

І якщо 14-річний Даніель, якого Санта народила від шоумена Андрія Джеджули, досить рідко з'являється в її Інстаграм-акаунті, то Софію артистка демонструє все частіше.

Так, у своїх stories Дімопулос продемонструвала, якою модницею росте її дочка та розповіла, що дівчинка вже відбирає її речі.

На кадрах показано, як Софія одягла солом'яний капелюшок своєї мами і не хотіла його віддавати.

Артистка попросила дочку повернути головний убір, на що отримала таку відповідь: «Ні, це мій капелюх, мами ти чого, ми тобі новий купимо».

Після цього Санта весело засміялася.

Раніше ми писали, 14 вересня доньці Дімопулос виповнилося три роки. Співачка закотила їй грандіозний день народження на півдні Франції з фотозонами, гостями та аніматорами. Родзинкою свята став величезний торт.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Димпопулос хвастнула фигуркой в ультра-мини

А ще Politeka повідомляла, що Дімопулос із "Танців із зірками" чесно розповіла, що сталося з її волоссям.

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