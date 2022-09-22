Як повідомляє Politeka.net , увечері 21 вересня в Україну повернулися 215 українських воїнів, зокрема захисники Маріуполя. Українські зірки активно реагують на радісну звістку. Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника теж дивувалася, але нагадала, що врятовано не всіх Героїв.

Про це Христина Решетник написала на своїй сторінці в Instagram-stories.

Вона наголосила, що сьогодні практично не спала, а стежила за новинами про звільнених українців. Христина рада, що 215 сімей дочекалися своїх рідних і це вселяє в неї надію на щасливе майбутнє. При цьому дружина українського телеведучого Григорія Решетника наголосила, що багато українців все ще у полоні.

"З учорашнього дня мені почали писати рідні та близькі тих, хто все ще перебуває в полоні. Їх така кількість, давайте про них не мовчати, щоб герої якнайшвидше побачили свої сім'ї", - закликала Христина Решетник.

Вона також показала колаж зі знімків українських героїв, яких полонили російські окупанти. Ті, хто поранений, кого мучать тортурами і морять голодом ще в полоні, тому радість від визволення українських воїнів затьмарена цими знаннями.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.