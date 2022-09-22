Кристина Решетник также показала коллаж со снимков украинских героев, которых взяли в плен российские оккупанты.

Как сообщает Politeka.net, вечером 21 сентября в Украину вернулись 215 украинских воинов, в том числе защитники Мариуполя. Украинские звезды активно реагируют на радостное известие. Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника тоже поражовалась, но напомнила, что спасены не все Герои.

Об этом Кристина Решетник написала на своей странице в Instagram-stories.

Она отметила, что сегодня практически не спала, а следила за новостями об освобожденных украинцах. Кристина рада, что 215 семей дождались своих родных и это вселяет в нее наджеду на счастливое будущее. При этом жена украинского телеведущего Григория Решетника подчеркнула, что много украинцев все еще в плену.

"Со вчерашнего дня мне начали писать родные и близкие тех, кто все еще находится в плену. Их такое количество, давайте о них не молчать, чтобы герои побыстрее увидели свои семьи", - призвала Кристина Решетник.

Она также показала коллаж со снимков украинских героев, которых взяли в плен российские оккупанты. Те, кто ранен, кого мучают пытками и морят голодом еще в плену, потому радость от освобождения 215 украинских воинов затуманена этими знаниями.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.