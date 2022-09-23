Телеведуча Маша Єфросиніна згадала, як виглядала у сукні та опублікувала архівне фото з фотосесії.

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Маша Єфросиніна останні півроку займається волонтерством та розповідає правду про те, що відбувається в Україні. Як зізналася телеведуча в Instagram, за цей час вона не носила суконь і дуже скучила за жіночним образом.

Телеведуча згадала, як виглядала у сукні та опублікувала архівне фото з фотосесії. Так, для зйомок Маша Єфросиніна обрала сукню максі з рукавами-ліхтариками, підкресленою лінією талії та виразним ліфом, а також розрізом на бедрах.

Родзинка його також і у відтінку: темного кольору, з квітковим принтом, він зробив образ по-справжньому свіжим і милим. Ідеальним доповненням до нього стали чоботи-козаки, які вже котрий сезон вважаються трендом номер один.

"Потрібно якось повертатися до суконь", - написала Маша Єфросиніна у коментарі до фото. Крім того, вона опублікувала в сторизі фото, на якому знаходиться на одному з показів мод. Там ведуча зустріла за сусіднім столиком росіянок і ледве стрималася, щоб не вступити з ними в кофлікт. Також її обурило, що росіян досі запрошують до таких заходів.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.