Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Маша Єфросиніна останні півроку займається волонтерством та розповідає правду про те, що відбувається в Україні. Як зізналася телеведуча в Instagram, за цей час вона не носила суконь і дуже скучила за жіночним образом.
Телеведуча згадала, як виглядала у сукні та опублікувала архівне фото з фотосесії. Так, для зйомок Маша Єфросиніна обрала сукню максі з рукавами-ліхтариками, підкресленою лінією талії та виразним ліфом, а також розрізом на бедрах.
Родзинка його також і у відтінку: темного кольору, з квітковим принтом, він зробив образ по-справжньому свіжим і милим. Ідеальним доповненням до нього стали чоботи-козаки, які вже котрий сезон вважаються трендом номер один.
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"Потрібно якось повертатися до суконь", - написала Маша Єфросиніна у коментарі до фото. Крім того, вона опублікувала в сторизі фото, на якому знаходиться на одному з показів мод. Там ведуча зустріла за сусіднім столиком росіянок і ледве стрималася, щоб не вступити з ними в кофлікт. Також її обурило, що росіян досі запрошують до таких заходів.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.