Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Маша Ефросинина последние полгода занимается волонтерством и рассказывает правду о том, что происходит в Украине. Как призналась телеведущая в Instagram, за это время она не носила платьев и очень соскучилась по женственному образу.

Телеведущая вспомнила, как выглядела в платье и опубликовала архивное фото из фотосессии. Так, для съемок Маша Ефросинина выбрала платье макси с рукавами-фонариками, подчеркнутой линией талии и выразительным лифом, а также разрезом на бедре.

Изюминка его также и в оттенке: темного цвета, с цветочным принтом, оно сделало образ по-настоящему свежим и милым. Идеальным дополнением к нему стали сапоги-казаки, которые уже который сезон считаются трендом номер один.

"Нужно как-то возвращаться к платьям", - написала Маша Ефросинина в комментарии к фото. Кроме того, она опубликовала в сториз фото, на котором находится на одном из показов мод. Там, ведущая встретила за соседним столиком россиянок и едва сдержалась, чтобы не вступить с ними в кофликт. Также ее возмутило, что россиян до сих пор приглашают на такие мероприятия.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.