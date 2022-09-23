Як повідомляє Politeka.net, у багатодітній родині телеведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника та його дружини Христини ростуть троє синів. Щаслива мати часто демонтує фото хлопчиків. Цього разу, на своїй сторінці в Instagram вона наважилася розповісти про хобі Діми, Івана та Сашка.
Так, Христина Решетник розкрила, що її старші сини Дмитро та Іван крім школи займаються у гуртках, які самі для себе обрали. Адже, на її думку, правильно спланований час – це основа успіху у майбутньому.
Дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника розповіла, що їхній старший син Іван ходить на "технокартон", де вирізує фігурки за допомогою 3D-ручки. Він хлопчик творчий і любить робити вироби своїми руками. Крім того, він ходить на скелелазіння та просить маму, записати його на IT-курси - зовсім недитяче захоплення.
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Що стосується середнього сина пари – Дмитра, то хлопчик тричі на тиждень ходить на футбол і це його стихія – він любить перебувати біля футбольних воріт і готовий робити це щодня.
"Одним словом у них дуже багато зайнятості і я дуже радію цьому", - додала Христина Решетник.
Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.