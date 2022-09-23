Кристина Решетник раскрыла, что ее старшие сыновья Дмитрий и Иван кроме школы, занимаются в кружках, которые сами для себя выбрали.

Как сообщает Politeka.net, в многодетной семье ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника и его жены Кристины растут трое сыновей. Счастливая мамочка часто демонтрирует фото мальчиков. На этот раз, на своей странице в Instagram она решилась рассказать о хобби Димы, Ивана и Саши.

Так, Кристина Решетник раскрыла, что ее старшие сыновья Дмитрий и Иван кроме школы, занимаются в кружках, которые сами для себя выбрали. Ведь, по ее мнению, правильно спланированное время - это основа успеха в будущем.

Жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника рассказала, что их старший сын Иван ходит на "технокартон", где вырезает фигурки с помощью 3D-ручки. Он мальчик творческий и любит делать поделки своими руками. Кроме того, он ходит на скалолазание и просит маму, записать его на IT-курсы - совсем недетское увлечение.

Что касается среднего сына пары - Дмитрия, то мальчик три раза на неделю ходит на футбол и это его стихия - он любит находиться у футбольных ворот и готов делать это каждый день.

"Одним словом у них очень-очень много занятости и я очень-очень этому радуюсь", - добавила Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

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