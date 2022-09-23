Ведучий Олександр Педан повідомив, що російські окупанти, відступаючи з Харківської області, спішно покидали військову техніку та озброєння, натомість вкрали ноутбуки та електрочайники без запчастин.

Український шоумен, відеоблогер та волонтер Олександр Педан відвідав звільнені міста та села Харківської області. Він об'їздив майже всі деокуповані території та на власні очі побачив, що після себе залишила путінська армія.

В ефірі радіо НВ ведучий розповів, що спочатку він із гуманітарною місією був в Ізюмі, після чого вирушив до інших населених пунктів Харківщини і доїхав майже до кордону з росією.

За словами Педана, на кордоні з рф майже не залишилося населених пунктів. Їх або розбомбили, або розікрали.

"Орки тікали звідти так: кидали військову техніку, патрони, але не забували нашої побутової техніки. Усі меми досі актуальні! Вони забрали ноутбуки, а кабелі та зарядки до них залишили. Як хочуть використовувати техніку без запчастин? Я не розумію. Також забирали електрочайники, але залишали до них підставки. Навіщо воно їм? - поділився Олександр Педан.

Звільнений Ізюм переніс чи не найбільші руйнування та бомбардування за час війни. Нині у місті фізично не існує непошкоджених будинків, а деякі райони викликають справжній шок.

Тому Олександр Педан звернувся до українців із проханням також долучатися до підтримки звільнених українських міст та сіл.

Нагадаємо, що Педан розповів, у якій країні навчатиметься його дочка.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросініної та Полякової допомагають російській пропаганді.

Також Politeka писала, що Педан попередив про хитрі заяви Собчак та Дудя, на які не треба вестись.



