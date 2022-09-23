Украинский шоумен, видеоблогер и волонтер Александр Педан посетил освобожденные города и села Харьковской области. Он объездил почти все деоккупированные территории и своими глазами увидел, что после себя оставила путинская армия.
В эфире радио НВ ведущий рассказал, что сначала он с гуманитарной миссией был в Изюме, после чего отправился в другие населенные пункты Харьковщины и доехал почти до границы с рф.
По словам Педана, на границе с рф почти не осталось населенных пунктов. Их либо разбомбили, либо разворовали.
"Орки убегали оттуда так: бросали военную технику, патроны, но не забывали нашу бытовую технику. Все мемы до сих пор актуальны! Они забрали ноутбуки, а кабели и зарядки к ним оставили. Как хотят использовать технику без запчастей? Я не понимаю. Также забирали электрочайники, но оставляли к ним подставки. Зачем оно им?" - поделился Александр Педан.
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Освобожденный Изюм перенес едва ли не самые большие разрушения и бомбардировки за время войны. Сейчас в городе физически не существует неповрежденных домов, а некоторые районы вызывают настоящий шок.
Потому Александр Педан обратился к украинцам с просьбой также приобщаться к поддержке освобожденных украинских городов и сел.
Напомним, что Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.
Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.
Также Politeka писала, что Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.