Як повідомляє Politeka.net , відома телеведуча Маша Єфросиніна активно займається волонтерством і розповідає про це у мережі. Також не забуває зірка нагадувати про те, що вона має свій магазин і активно готується до наступу холодів і не забуває про нову колекцію одягу.
На цей раз Марія нагадала, що не можна ніколи забувати про себе коханої, зараз важливо дбати і про свій комфорт. Зробивши зручне укладання та змінивши стиль на більш осінній, Єфросиніна вразила стильною вуличною цибулею у чорно-білих тонах.
Поряд з молодими та стрункими красуня телеведуча виглядала ще молодшою за звичайну. Зазначимо, ще недавно Марію критикували через помітне схуднення, тоді як інші оцінили зміни позитивно.
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Телеведуча згадала, як виглядала у сукні та опублікувала архівне фото з фотосесії. Так, для зйомок Маша Єфросиніна вибрала сукню максі з рукавами-ліхтариками, підкресленою лінією талії та виразним ліфом, а також розрізом на стегні.
"Потрібно якось повертатися до сукні", - написала Маша Єфросиніна у коментарі до фото.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.