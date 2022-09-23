Як повідомляє Politeka.net , відома телеведуча Маша Єфросиніна активно займається волонтерством і розповідає про це у мережі. Також не забуває зірка нагадувати про те, що вона має свій магазин і активно готується до наступу холодів і не забуває про нову колекцію одягу.

На цей раз Марія нагадала, що не можна ніколи забувати про себе коханої, зараз важливо дбати і про свій комфорт. Зробивши зручне укладання та змінивши стиль на більш осінній, Єфросиніна вразила стильною вуличною цибулею у чорно-білих тонах.

Поряд з молодими та стрункими красуня телеведуча виглядала ще молодшою ​​за звичайну. Зазначимо, ще недавно Марію критикували через помітне схуднення, тоді як інші оцінили зміни позитивно.

Телеведуча згадала, як виглядала у сукні та опублікувала архівне фото з фотосесії. Так, для зйомок Маша Єфросиніна вибрала сукню максі з рукавами-ліхтариками, підкресленою лінією талії та виразним ліфом, а також розрізом на стегні.

"Потрібно якось повертатися до сукні", - написала Маша Єфросиніна у коментарі до фото.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.