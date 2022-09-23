Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Маша Ефросинина активно занимается волонтерством и рассказывает об этом в сети. Также не забывает звезда напоминать о том, что у нее есть свой магазин и она активно готовится к наступлению холодов и не забывает о новой коллекции одежды.

В этот раз Мария напомнила, что нельзя никогда забывать о себе любимой, сейчас важно заботиться и о своем комфорте. Сделав удобную укладку и сменив стиль на более осенний, Ефросинина впечатлила стильным уличным луком в черно-белых тонах.

Рядом с молодыми и стройными красавица телеведущая выглядела еще моложе обычного. Отметим, еще недавно Марию критиковали из-за заметного похудения, в то время как другие оценили перемены положительно.

Телеведущая вспомнила, как выглядела в платье и опубликовала архивное фото из фотосессии. Так, для съемок Маша Ефросинина выбрала платье макси с рукавами-фонариками, подчеркнутой линией талии и выразительным лифом, а также разрезом на бедре.

"Нужно как-то возвращаться к платьям", - написала Маша Ефросинина в комментарии к фото.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.