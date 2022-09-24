Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла, як у неї починаються непрості будні.

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, вона активно веде соціальні мережі та розповідає про своє життя та своїх дітей. Також Ганна любить ділитися інформацією про те, як упорядковує фігуру.

Зовсім недавно вона записалася на масаж і розпочала активні тренування, проте нові проблеми заважають її планам.

«Я – здорова. Гліб – корона без симптомів. Микита – корона із сильними симптомами. Мама – корона із симптомами. Якщо у вас ковид без симптомів – через три дні можна йти на роботу та до школи. Якщо із симптомами – через п'ять днів.

Будьте уважні. Забудемо трохи про війну. Згадаймо про карантин. А коли нормальне життя розпочнеться? Всі свої тренування, масажі, танці відкладу на якийсь час, поки діти хворіють. Будьте здорові!" – висловилася Ганна.

Також знаменитість поділилася сторіс, де розповіла про біду.

"Мені здається, це вже зовсім не смішно. Я вчора зникла з контенту, тому що у Микити було 39.2 температура. Мама - страшний головний біль і ми зробили їй тест, що в минулій сторіс. Це я не вагітна, це у мами корона. І я просто вже не розумію, що це таке. Влітку я займалася спортом, правильне харчування, біг – ламаю ногу, милиці", – поскаржилася Саліванчук.

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