Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала, как у нее начинаются непростые будни.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, она активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни и своих детей. Также Анна любит делиться информацией о том, как приводит фигуру в порядок.

Совсем недавно она записалась на массаж и начала активные тренировки, однако новые проблемы мешают ее планам.

«Я – здоровая. Глеб – корона без симптомов. Никита – корона с сильными симптомами. Мама – корона с симптомами. Если у вас ковид без симптомов – через три дня можно идти на работу и в школу. Если с симптомами – через пять дней.

Будьте осторожны. Забудем немного про войну. Вспомним про карантин. А когда нормальная жизнь начнется? Все свои тренировки, массажи, танцы отложу на время, пока дети болеют. Будьте здоровы!» - высказалась Анна.

Также знаменитость поделилась сторис, где рассказала о беде.

"Мне кажется, это уже совсем не смешно. Я вчера пропала из контента, потому как у Никиты было 39.2 температура. Мама - страшные головные боли и мы сделали ей тест, что в прошлой сторис. Это я не беременна, это у мамы корона. И я просто уже не понимаю, что это такое. Летом я занималась спортом, правильное питание, бег - ломаю ногу, костыли", - пожаловалась Саливанчук.

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