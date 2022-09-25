Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. А після початку війни зірка зайнялася активно вуличними концертами, на яких збирає гроші для ЗСУ. Деякі виступи артиста зібрали понад 10 мільйонів переглядів у соціальних мережах. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на новому сторісі Сергій вирішив показати, як тренується у спортзалі.
"Запам'ятайте правило", – написав зірка.
"Ми не кидаємо гантелі", - написав Сергій, розповівши саме правило.
Повідомлялося, Лазановський показав, як гуляє вулицею.
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"Присів і думаю "як ще більше заробляти грошей, щоб допомогти хлопцям ЗСУ?"
PS Зрозуміють лише адекватні і ті, хто стежить за моєю діяльністю!
Всім іншим "мудрагелям" рекомендую одразу йти нах**
Дякую за фото Олегу Нецькому", - написав зірка.
Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський потрапив у незручну ситуацію у лікаря.
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