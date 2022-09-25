Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. А після початку війни зірка зайнялася активно вуличними концертами, на яких збирає гроші для ЗСУ. Деякі виступи артиста зібрали понад 10 мільйонів переглядів у соціальних мережах. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на новому сторісі Сергій вирішив показати, як тренується у спортзалі.

"Запам'ятайте правило", – написав зірка.

"Ми не кидаємо гантелі", - написав Сергій, розповівши саме правило.

Повідомлялося, Лазановський показав, як гуляє вулицею.

"Присів і думаю "як ще більше заробляти грошей, щоб допомогти хлопцям ЗСУ?"

PS Зрозуміють лише адекватні і ті, хто стежить за моєю діяльністю!

Всім іншим "мудрагелям" рекомендую одразу йти нах**

Дякую за фото Олегу Нецькому", - написав зірка.

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