Ведучий програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорій Решетник, незважаючи на щільний графік, знаходить час, щоб провести з дітьми.

Як пише Politeka.net, ведучий «Холостяка» та «Холостячки» Григорій Решетник зі своєю дружиною Крістіною – багатодітні батьки. Пара виховує трьох маленьких синів. Телеведучий часто публікує у мережі кадри, де він позує з дітьми. Такі публікації викликають велику цікавість у багатотисячної аудиторії багатодітного батька.

Нещодавно на особистій сторінці в Instagram Гриша показав зворушливе відео зі своїм молодшим сином Олександром.

Малюк заснув просто на животі телеведучого. Решетник прийняв хлопчика, а потім приклав палець до губ, що означає тиша.

"Моє щастя", - підписав кадри ведучий.

Користувачі мережі із захопленням відгукнулися на побачене.

"Гришааа,☺☺☺ це так мило😍😍😍😍😍 Абажаю Ваших діток💚💚💚",

" Ууу ... як мило 🥹У мене маленький теж так обожнює спати на чоловікові 😉 Відчувають тепло і любов 🤍 !!!",

"Дуже мило",

"Клас мі-мі, як душевно",

"Ви чудовий батько",

"Сашуня такий солоденький 😍 Дуже миле і зворушливе відео 😊 Гроші ви чудовий, люблячий батько!"

"До лас! Діти це дійсно щастя, насолоджуйтесь моментом, тому що вони так швидко ростуть",

"Маленький красень", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.

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