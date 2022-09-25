Як пише Politeka.net, ведучий «Холостяка» та «Холостячки» Григорій Решетник зі своєю дружиною Крістіною – багатодітні батьки. Пара виховує трьох маленьких синів. Телеведучий часто публікує у мережі кадри, де він позує з дітьми. Такі публікації викликають велику цікавість у багатотисячної аудиторії багатодітного батька.
Нещодавно на особистій сторінці в Instagram Гриша показав зворушливе відео зі своїм молодшим сином Олександром.
Малюк заснув просто на животі телеведучого. Решетник прийняв хлопчика, а потім приклав палець до губ, що означає тиша.
"Моє щастя", - підписав кадри ведучий.
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Користувачі мережі із захопленням відгукнулися на побачене.
"Гришааа,☺☺☺ це так мило😍😍😍😍😍 Абажаю Ваших діток💚💚💚",
" Ууу ... як мило 🥹У мене маленький теж так обожнює спати на чоловікові 😉 Відчувають тепло і любов 🤍 !!!",
"Дуже мило",
"Клас мі-мі, як душевно",
"Ви чудовий батько",
"Сашуня такий солоденький 😍 Дуже миле і зворушливе відео 😊 Гроші ви чудовий, люблячий батько!"
"До лас! Діти це дійсно щастя, насолоджуйтесь моментом, тому що вони так швидко ростуть",
"Маленький красень", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.
Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою.
Також Politeka писала, ведучий "Холостяка" Решетник вирушив за дружиною до спортзали, влаштувавши спекотне тренування.