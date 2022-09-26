Телеведуча Леся Нікітюк зізналася, навіщо поїхала нещодавно із країни до Естонії.

Як повідомляє Politeka.net , телеведуча Леся Нікітюк у рамках шоу "Le Маршрутка" кілька тижнів їздила за зруйнованими окупантами нашими містами. Вона знімала також інтерв'ю з постраждалими українцями та висвітлювала різні історії. На цей раз артистка зробила невеликий відпочинок.

Леся також вирішила розповісти небагато, чому вирушила саме до Естонії.

«По всій Естонії сяє синьо-жовтий, підтримка відчувається у кожному кварталі. Естонія прийняла, обігріла понад 55 тисяч, які тікали від війни. Чому Естонія так нас підтримує? Давайте згадаємо історію.

Естонія майже 50 років перебувала під радянською окупацією. А ще естонський народ пережив депортацію, виселення та знущання. Тож естонці знають, що відчувають українці. В Естонії я не просто так, 5 місяців тому я познайомилася зі своєю шанувальницею, яка відразу ж почала допомагати мені! – зізналася Нікітюк.

Раніше Леся Нікітюк розповіла, що рідним 94 загиблих Героїв вручили найвищу відзнаку Хмельницької громади - звання "Почесний громадянин". Традиційно його надають до Дня міста. Цього року – виключно посмертно. Хвилиною мовчання у залі театру імені Старицького вшанували пам'ять кожного захисника України.

Нагадаємо, що Нікітюк показала, як виглядає після походу до косметолога.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк публічно висміяла невігластво окупантів після поїздки розбитими містами.

Також Politeka писала, що Нікітюк засвітилася із загадковим чоловіком на набережній, Астаф'єва вигукнула.