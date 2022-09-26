На своїх сторінках в Instagram Григорій та його дружина Христина поділилися кадрами сімейства в повному зборі. Зіркове подружжя вирішило показати своїм дітям та батькам результат роботи ЗСУ - виставку знищеної російської техніки на Михайлівській площі.

"Це ми уже бачили її багато разів… та й вперше приїхали в Київ з Грішею іще в квітні, коли якраз відкрили Житомирську трасу, тому ми такої техніки бачили безліч і це - жахливе видовище. Кожного разу захоплюємось силою нашої армії, наших людей, які уже стільки часу випалюють російську нечисть з нашої землі! І головне завдання кожної української родини - аби наші діти, аби наступні покоління, не забули про те, що зараз відбувається!!! Це дуже важливо!!! 💛💙", — розповіла дружина телеведучого.

На прогулянку Решетніки взяли з собою всіх трьох синів — Дмитра, Івана та маленького Сашка. Їх дуже вразило побачене.

"Сини під враженням. Наші діти мають знати правду, аби в майбутньому ніхто не зміг маніпулювати ними та перекручувати історичні факти. Брати Решетники пишаються, що вони українці! І я переконаний - так буде завжди", — наголосив Григорій.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

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