Як повідомляє Politeka.net, українська ведуча Олена-Христина Лебідь вперше зустрілася з мамою, яка з початку повномасштабного вторгнення залишалася в окупованому російськими загарбниками Херсоні. Через 7 місяців війни жінці таки вдалося виїхати.
Про це розповіла Лебідь у своєму Instagram та показала зворушливе фото першої від початку повномасштабної війни зустрічі.
Вона показала зворушливі кадри довгоочікуваної зустрічі з найріднішою людиною. Знімок було зроблено у Запоріжжі, куди мама Олени евакуювалася. На фото Лебідь притискає долоні до вікна автобуса, звідки усмішкою зустрічає обличчя мами.
"МАМА! Кінець 7-місячної окупації!" - поділилася емоціями ведуча Олена-Христина Лебідь.
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Зазначимо, не лише мама Олени-Христини Лебідь опинилася під окупацією. Сестра знаменитості із племінницею теж була у Херсоні. Втім, жінці вдалося втекти звідти.
"Сестра з дитиною поїхали з окупованого міста. Без зелених коридорів. Під обстрілами. 13 годин тиші від них. А зараз надійшло повідомлення, що доїхали", - написала у квітні Лебідь.
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