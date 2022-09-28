Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Але після повномасштабного вторгнення до України пара оголосила, що більше не разом. У цей час розійшлися і друзі зіркової пари – Даша та Михайло Кацуріни. Як виявилося, Надя почала роман із Мишком, а Володимир із Дашею. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де активно веде блог та ділиться своєю творчістю, а також особистими кадрами.

А цього разу Дантес розповів про проблеми у блозі, поділившись новими сторісами.

"Інстаграм такий...", - написав Володимир.

"Інстаграм блокує мені листівки, які з фондом Притули. Ну що, Інстаграме, може ти і за псевдореферендум проголосуєш?", - запитав Володимир.

Після цього Дантес опублікував фото, де сидів у кабінеті Сергія Притули.

"Цей день настав", - написав Володимир.

Варто зазначити, Дантес не єдиний, хто має проблеми з блогом через висвітлення війни. Леся Нікітюк та Слава Камінська взагалі втратили свої сторінки, але згодом їм вдалося повернути до них доступ.

Нагадаємо, Кацуріна розкрила причину розлучення з чоловіком, який зустрічається з Дорофєєвою

А ще Politeka повідомляла, що Дантес не дотримався емоцій, побувавши на місці трагедії, де загинуло 23 українці.

Також Politeka писала, що екс-дружина нового бойфренда Дорофєєва показала, як проводить вечори з Дантесом



