Співачка Джамала поділилася кадрами з виступу на польських "Танцях зі зірками", де танцювала з Яцеком Єшкою.

Як пише Politeka.net , Джамала - відома українська співачка, яка стала переможницею шоу "Євробачення", на якому заспівала пісню про ВМВ "1944". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Джамала поїхала з України до Європи і одразу почала давати концерти та інтерв'ю, розповідаючи про трагедію, яка розпочалася в Україні.

А нещодавно співачка вирішила спробувати свої сили на польських "Танцях зі зірками", де днями пройшов черговий ефір. Джамала в останньому виступі станцювала танго з польським партнером Яцеком Єшке. Парі вдалося набрати 40 балів за виступ та розділити перше місце із зіркою фільму "365 днів" Наталією Яношек.

Фрагмент танцю Джамала опублікувала у своєму ТікТоку.

"40 балів від журі "Танців із зірками". Не віриться досі", - написала Джамала.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Наша гордість – Джа", "Перемога", "Шикарно", "Браво", "Це танець для фіналу".

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