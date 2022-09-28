Як пише Politeka.net , Джамала - відома українська співачка, яка стала переможницею шоу "Євробачення", на якому заспівала пісню про ВМВ "1944". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Джамала поїхала з України до Європи і одразу почала давати концерти та інтерв'ю, розповідаючи про трагедію, яка розпочалася в Україні.
А нещодавно співачка вирішила спробувати свої сили на польських "Танцях зі зірками", де днями пройшов черговий ефір. Джамала в останньому виступі станцювала танго з польським партнером Яцеком Єшке. Парі вдалося набрати 40 балів за виступ та розділити перше місце із зіркою фільму "365 днів" Наталією Яношек.
Фрагмент танцю Джамала опублікувала у своєму ТікТоку.
"40 балів від журі "Танців із зірками". Не віриться досі", - написала Джамала.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Музиканти "Бумбокс" із Хливнюком повідомили українцям сумну новину: "На превеликий жаль..."
Зірка "1+1" Падалко здивувала кадрами, як вона змінилася за 20 років роботи: "Час пройшов повз"
Алла Пугачова переживає дуже важку втрату: "Ховаю тебе у своєму серці, пробач і прощавай"
Повернення "Голосу країни" без Вакарчука, але з Потапом розділило глядачів: "В Україні траур, а вони..."
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Наша гордість – Джа", "Перемога", "Шикарно", "Браво", "Це танець для фіналу".
Нагадаємо, Джамала у залаштунку польських "Танців із зірками" вчить свого партнера співати українською
А ще Politeka повідомляла, що Джамала провела найкращий ранок зі своїми хлопчиками, зворушливі кадри
Також Politeka писала, що Джамала викликала ажіотаж своїм танго на польських "Танцях із зірками"