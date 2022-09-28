Певица Джамала поделилась кадрами из выступления на польских "Танцях з зірками", где танцевала с Яцеком Ешке.

Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей шоу "Евровидение", на котором спела песню о ВМВ "1944". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Джамала уехала из Украины в Европу и сразу начала давать концерты и интервью, рассказывая о трагедии, которая началась в Украине.

А недавно певица решила попробовать свои силы на польских "Танцях з зірками", где на днях прошел очередной эфир. Джамала в последнем выступлении станцевала танго с польским партнером Яцеком Ешке. Паре удалось набрать 40 баллов за выступление и разделить первое место со звездой фильма "365 дней" Наталией Яношек.

Фрагмент танца Джамала опубликовала в своем ТикТоке.

"40 баллов от жюри "Танцев со звездами". Не верится до сих пор", - написала Джамала.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Наша гордость - Джа", "Победа", "Шикарно", "Браво", "Это танец для финала".

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