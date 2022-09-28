Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей шоу "Евровидение", на котором спела песню о ВМВ "1944". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Джамала уехала из Украины в Европу и сразу начала давать концерты и интервью, рассказывая о трагедии, которая началась в Украине.

А недавно певица решила попробовать свои силы на польских "Танцях з зірками", где на днях прошел очередной эфир. Джамала в последнем выступлении станцевала танго с польским партнером Яцеком Ешке. Паре удалось набрать 40 баллов за выступление и разделить первое место со звездой фильма "365 дней" Наталией Яношек.

Фрагмент танца Джамала опубликовала в своем ТикТоке.

"40 баллов от жюри "Танцев со звездами". Не верится до сих пор", - написала Джамала.

Популярные статьи сейчас

Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение

Музыканты "Бумбокс" с Хлывнюком сообщили украинцам печальную новость: "К большому сожалению..."

"Уже есть первые пленные": в Украине назревает новая проблема из-за мобилизованных россиян

Российский певец Борис Моисеев умер: первые подробности

Возвращение "Голоса страны" без Вакарчука, но с Потапом разделило зрителей: "В Украине траур, а они..."
Показать еще

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Наша гордость - Джа", "Победа", "Шикарно", "Браво", "Это танец для финала".

@jamala_official

40 балів від журі "Танців з зірками" ❤️ Не віриться досі #jamala #танціззірками #tanieczgwiazdami

♬ оригинальный звук - JAMALA

Напомним, Джамала в закулисье польских "Танцев со звездами" учит своего партнера петь на украинском

А еще Politeka сообщала, что Джамала провела лучшее утро со своими мальчиками, трогательные кадры

Также Politeka писала, что Джамала вызвала ажиотаж своим танго на польских "Танцах со звездами"