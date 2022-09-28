Популярна актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина висловилася про те, що неабияк псує їй настрій.

Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка брала участь у шоу талантів як суддя, перемогла на танцювальному шоу і була першою "Холостячкою". Артистка часто розповідає в Інстаграм про своє життя та вражає аудиторію.

Ксенія вирішила поскаржитися на подряпані колеса її машини і зізналася, що паркується вона добре, просто іноді їй просто не щастить.

«Виходить так, що мені вже в 351-й раз за цей рік треба оновлювати колеса, бо я їх сама дряпаю. Обіцяю щоразу я буду дуже-дуже акуратно паркуватися, хоча класно паркуюсь» - висловилася Ксенія.

Вона додала, що через це їй «іноді просто нервів не вистачає ...».

Однак таким факторам вона вже давно не дає впливу на свій внутрішній стан.

Якщо ви ще не практикуєте медитації, то рекомендую протягом дня робити дихання, це означає згадувати про дихання.

Також Ксенія показала шматочок своїх занять, які допомагають їй бути у формі. У зручному костюмі артистка показала, як розминається:

«Але сьогодні насправді жодного тренування, бо болить спина. Тому розминаю!» - Поділилася Ксенія.

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