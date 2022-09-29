Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося перемогти на проекті, після чого вона тривалий час зустрічалася з головним героєм проекту. Але війна стала справжнім випробуванням для пари, що вони не змогли разом пережити. Але ще залишається надія, адже кіт Михайла продовжує у Анни. При цьому Богдан став досить успішною блогеркою в Інстаграм, де активно веде сторінку.
А цього разу зірка вирішила поділитись фото з тенісного корту. Як можна побачити, зірка вирішила зайнятися великим тенісом.
"Хто добре грає у теніс?", - Запитала Ганна в публікації.
На фото зірка позувала у міні-топіку, вражаючи фігуркою.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
«Росія напала на Україну»: як після повісток для чоловіків та синів приходить прозріння, відео
Музиканти "Бумбокс" із Хливнюком повідомили українцям сумну новину: "На превеликий жаль..."
Алла Пугачова переживає дуже важку втрату: "Ховаю тебе у своєму серці, пробач і прощавай"
"Частина з них загинула": нові мобілізовані вже на фронті, подробиці
"Ракетку не тримала 2 роки, дуже скучила... Люблю цей спорт, сподіваюся, що колись активно тренуватимуся, отримала масу задоволення, тепер енергії на цілий день", - написала зірка на другому сторіс.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у вкорочених джинсах вигуляла осінню цибулю.
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан розповіла про дуже важку поїздку до сестри та показала кадри
А ще Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан похвалилася щасливим вечором у несподіваній компанії