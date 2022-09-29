Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан похвалилася ідеальною фігуркою у міні-топі та показала своє нове захоплення.

Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося перемогти на проекті, після чого вона тривалий час зустрічалася з головним героєм проекту. Але війна стала справжнім випробуванням для пари, що вони не змогли разом пережити. Але ще залишається надія, адже кіт Михайла продовжує у Анни. При цьому Богдан став досить успішною блогеркою в Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу зірка вирішила поділитись фото з тенісного корту. Як можна побачити, зірка вирішила зайнятися великим тенісом.

"Хто добре грає у теніс?", - Запитала Ганна в публікації.

На фото зірка позувала у міні-топіку, вражаючи фігуркою.

"Ракетку не тримала 2 роки, дуже скучила... Люблю цей спорт, сподіваюся, що колись активно тренуватимуся, отримала масу задоволення, тепер енергії на цілий день", - написала зірка на другому сторіс.

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