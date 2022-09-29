Победительница "Холостяка" Анна Богдан похвасталась идеальной фигуркой в мини-топе и показала свое новое увлечение.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось победить на проекте, после чего она долгое время встречалась с главным героем проекта. Но война стала настоящим испытанием для пары, которое они не смогли вместе пережить. Но еще остается надежда, ведь кот Михаила продолжает находится у Анны. При этом Богдан стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где активно ведет страничку.

А в этот раз звезда решила поделится фото с теннисного корта. Как можно заметить, звезда решила заняться большим теннисом.

"Кто хорошо играет в теннис?", - спросила Анна в публикации.

На фото звезда позировала в мини-топике, впечатляя фигуркой.

"Ракетку не держала 2 года, очень соскучилась... Обожаю этот спорт, надеюсь, что когда-то буду активно тренироваться, получила массу удовольствия, теперь энергии на целый день", - написала звезда на втором сторис.

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