Співачка Тіна Кароль визнала, що в її репертуарі було багато пісень російською мовою. Серед них десяток хітів, котрі любили українці.

Українська співачка Тіна Кароль дала своє перше від початку повномасштабної війни інтерв'ю. Знаменитість відразу вирішила донести свою позицію щодо мовного питання у публічному просторі та мистецтві. Коментар артистки пролунав під час бесіди із журналісткою "Голосу Америки".

Співачка визнала, що в її репертуарі було багато пісень російською мовою. Серед них десяток хітів, котрі любили українці. Але зараз артистка не готова їх знову співати.

"У мене в репертуарі було багато російськомовних пісень, з початком війни я їх просто відклала, а це десяток хітів, і вони просто лежать на полиці, можливо, довго або назавжди. На початку війни музика не писалася, муза не з'являлася, якщо хотілося писати, то про біль, але мені не хотілося "віддавати" свій біль людям, і так усім боляче", – розповіла Тіна Кароль.

Крім того, вона заговорила про артистів-перебіжчиків і різко відреагувала на виправдання, які вони намагаються знайти.

"Сьогодні вони шукають виправдання через те, що народ їх не прийняв, але це все маячня. Сьогодні для України це не означає нічого, хочеш робити що-небудь - роби. Ті, хто хотів би повернутися, ми зараз бачимо, що це була гра", - заявила Тіна Кароль .

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