Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка активно працює над новими проектами та нерідко бере участь у нових проектах. Після перемоги на танцювальному шоу артистка побувала також у ролі першої "Холостячки".

На цей раз Ксенія вирішила висловитися про майбутній проект, який допоможе їй повернути життя в колишнє русло. Зйомки в Україні були припинені через дії окупантів, тому артистка емоційно відреагувала на новину про можливу роботу.

«Нещодавно до мене звернулися щодо участі у нових зйомках. І знаєте, перше, що я відчула – це ностальгія! Найкрутіші спогади зі знімального майданчика!

Ми зараз на етапі переговорів, триматиму вас в курсі. А тепер ми перейдемо до виклику, який я підставила собі і хочу покликати вас із собою. Раніше було чудово! Блін, ми іржали постійно, ви не уявляєте, який цікавий процес поза камерами!» – висловилася Мишина.

Також Ксенія вирішила поскаржитися на подряпані колеса її машини і зізналася, що паркується вона добре, просто іноді їй просто не щастить.

«Виходить так, що мені вже в 351-й раз за цей рік треба оновлювати колеса, бо я їх сама дряпаю. Обіцяю щоразу я буду дуже-дуже акуратно паркуватися, хоча класно паркуюсь» - висловилася Ксенія.

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