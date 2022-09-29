Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник разом зі своєю дружиною Христиною Решетник виховують трьох синів. Щаслива матуся чато постить кадри зі своїми дітьми. Цього разу вона присвятила пост молодшому синочку Сашкові.

Миле повідомлення зі знімком Христина опублікувала у своєму Instagram.

На фото счаслива матуся в теплій синій кофтині в принт зірочок сидить на дивані, тримаючи на руках молодшого синочка і ніжно посміхаючись на камеру. Сашенька повторює за нею і також мило сміється. Помітно, що хлопчик швидко росте і стає копією Христини Решетник.

"Ну ви зрозуміли. Все буде добре, повірте нам із Кріс та Сашко", - підписала милі кадри дружина відомого телеведучого.

Користувачі мережі залишили мамі та синові багато теплих слів у коментарях, відзначаючи, як уже підріс синок Христини та Григорія Решетників.

"Маленький мамин смайлик", "Ну як не посміхнутися, дивлячись на такі сонячні фото", "Які щоки, мама мія", "Сашунька, малий позитивчик! Мамина улюбленка, кошеня тата", "Таке сонечко, Сашуня", - писали користувачі мережі у коментарях.

Варто зазначити, що разом із дружиною, телеведучий Григорій Решетник виховує трьох синів – Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020).

Нагадаємо, що дружина Решетника у червоному піджаку вразила своїм прикладом.

Як повідомляла Politeka, Решетник із коханою дружиною віддалися почуттям перед камерою.

Також Politeka писала, що дружина Решетника поділилася почуттями, прогулявшись біля знищеної російської техніки.