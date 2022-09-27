Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник не перестає радувати шанувальників низкою романтичних фото зі своєю дружиною Крістіною. Подружжя не втрималося від стріт-стайл фотосету, віддавшись почуттям перед об'єктивом фотографа.

Христина Решетник поділилася в Instagram атмосферним фото з коханим, на якому вони насолоджуються моментом, про що каже блаженство на їхніх обличчях.

На нічних знімках з української столиці щаслива пара позує просто в машині, не соромлячись виявляти свої почуття. Григорій Решетник нахилився до своєї дружини і ніжно посміхається, а вона лише жмуриться від задоволення та ближче притискається до коханого чоловіка. Краплі дощу на склі машини та підсвічування надають фото таємничості.

"Тільки в Україні може бути такий гарний вечір", - підписав фото знаменитий телеведучий.

Підписники Григорія Решетника захопилися ніжностями ведучого та його дружини. Вони буквально засипали подружжя компліментами: "Ой, яке класне фото", "Ой, як у кіно", "Фото бомба) Такі милі", "Вау яке фото незвичайне", " Нічого собі. Яке кохання у погляді".

Нагадаємо, що дружина Решетника поділилася почуттями, прогулявшись біля знищеної російської техніки.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетнік з дружиною вразили кадрами прогулянки в центрі Києва.

Також Politeka писала, що ведучий Решетник поділився своїм щастям на відео, українці у захваті.