Дружина українського телеведучого Григорія Решетника зізналася, що довго з чоловіком думала, чи вести дітей на виставку

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина вирішили показати своїм дітям та батькам результат роботи ЗСУ – виставку знищеної російської техніки на Михайлівській площі.

Крім того, вони прогулялися центром Києва. Після прогулянки Христина Решетник зробила кілька висновків, якими поділилася в своєму Instagram.

Вона зізналася, що довго з чоловіком думала над тим, чи вести дітей на виставку, бо боялися травмувати цим психіку маленьких синів. Але хлопчики самі наполягли та попросили про це батьків.

"Вчора ми добре погуляли перед сном з дітьми та батьками. Щасливі були такі, адже енергетика в нашому місті та на нашій землі просто неймовірна. Особливо відчуваю це зараз", - поділилася враженнями Крістіна Решетник.

Також сім'я відвідала найстаріший скульптурний пам'ятник Києва, збудований у 1853 році – пам'ятник Володимиру Великому.

"Князь Володимир нас оберігає", - впевнена дружина українського телеведучого Григорія Решетника.

Лише прокинувшись і розпочавши новий день, Христина Решетник зробила висновки, що така екскурсія для дітей відбулася лише завдяки відважним воїнам ЗСУ. Тому багатодітна мама поспішила подякувати їм та висловити впевненість у нашій перемозі над злом - російськими окупантами.

"Дякую вам, наші дорогі військові, за те, що ми живемо у себе вдома. Я щоранку дякую вам за це, адже це неймовірне щастя", - висловилася Крістіна.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.